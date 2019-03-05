افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط معرض «العالم الأليف 2019» أمس (الاثنين)، بمدرسة سعد بن الحارث المتوسطة بسيهات، بحضور قائد المدرسة خالد العجمي ولفيف من المعلمين والطلاب والاختصاصيين.



ويهدف هذا المعرض العلمي إلى التعرف على خصائص نمو الحيوانات الأليفة وطرق تغذيتها وتكاثرها وسبل الحفاظ عليها. وشارك قسم الإرشاد البيطري بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية في فعاليات المعرض، معززاً أطر الثقافة البيئية والبيطرية وأسس التعامل مع الحيوانات. ويشرف على هذا المعرض رائد النشاط الطلابي بالمدرسة حسن الثواب ومعلمو العلوم الطبيعية بالمدرسة.



وتجول مدير تعليم القطيف والمشاركون بين أركان المعرض التي ضمت ركن العصفوريات، ركن الحمام، ركن الأسماك والبرمائيات، ركن الثدييات، ركن الكلاب، ركن الزواحف، ركن البيطرة، ركن الرسم على الوجوه، وركن الفن التشكيلي.



وبرزت المشاركة الطلابية بفاعلية في تزويد المعرض بالحيوانات الأليفة كافة وتصنيفها وفق الأركان المخصصة لها، فضلاً عن تولي مهمات التعريف والشرح العلمي للزوار.



وفي ختام الجولة، أعرب مدير تعليم القطيف عن شكره وتقديره لقيادة المدرسة وفريق العمل القائم على المعرض، منوهاً إلى أهمية إقامة المعارض العلمية ودروها الإيجابي في دعم التعلم وتثبيت المفاهيم وتنمية مهارات البحث والاستكشاف لدى الطلاب.



وأشار العليط إلى القيم الأخلاقية المكتسبة من هذه الفعالية التي تؤكد على أهمية الرفق بالحيوان واستشعار عظمة الخالق سبحانه وتعالى في تسخير الحيوانات لخدمة الإنسان.