بحضور رئيس الشؤون التعليمية بمكتب التعليم غرب المدينة المنورة مسلم البلادي، وبمشاركة 20 معلماً للتربية البدنية، اختتمت الدورة التدريبية لكرة ريشة الطائرة بمدرسة بلال بن الحارث الابتدائية.وتضمن البرنامج الدرس التطبيقي «مسك الكرة - وقفة الاستعداد في الريشة الطائرة» وورشة العمل «قانون الريشة الطائرة»، وقدم الدورة المعلم حسن الصاعدي والمعلم غازي الحجيلي وبإشراف ومتابعة مشرفي التربية البدنية الدكتور عبدالعزيز العروي وفهد الجهني وبحضور القائد المدرسي عمر الغنيم.وفي ختام البرنامج، تم توزيع مشهد حضور على المشاركين وتم تكريم مقدمي الدرس التطبيقي والقائد المدرسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.