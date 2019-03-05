رأس مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط أعمال الانعقاد الثاني للمجلس الإشرافي للفصل الدراسي الثاني 1440/1439 المنفذ (الاثنين) بمدرسة السلام الابتدائية بسيهات، بحضور المساعد التعليمي علي الشهري، والمساعد المدرسي عبدالله القرني، ورؤساء الشعب الدراسية والوحدات واللجان الإشرافية، والمشرفين التربويين بالمكتب.



وتحدث مدير المكتب عن المنجزات التي حققها منسوبو المكتب والمدارس، والأدوار التي ينهض بها المشرفون التربويون في هذا الشأن، وسلط العليط الضوء على مهمات المشرف التربوي، متناولاً التعزيز والمعالجة، والزيارة المتأخرة، الهادفة إلى قياس الأثر، منوهاً إلى أهمية الزيارة في مستهل اليوم الدراسي.



وأكد العليط أهمية المشاركة في المنافسات والجوائز على المستويات كافة، لافتاً إلى المنافسة على جائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة.



وكشف مدير تعليم القطيف أن العمل جارٍ لنقل وحدة الخدمات الإرشادية بالقطيف من مقرها الحالي بمدرسة صفوى المتوسطة بصفوى إلى المقر الجديد بمدرسة مؤتة المتوسطة بتاروت، وأن مركز التدريب بسيهات سينقل مقره قريباً إلى مدينة القطيف.



وفي كلمته، ألقى المساعد التعليمي الضوء على مؤشرات الأداء الإشرافي والمدرسي والأساليب الإشرافية وبرنامج نور واستقطاب القيادات المدرسية، مقدماً شكره وتقديره للمشرفين التربويين؛ لجهودهم، وتميز أعمالهم.



وتناول علي الشهري الأداء الوظيفي للمعلمين، وضرورة تحديث بيانات المعلم والمدرسة، وتسليم بطاقة الأداء الوظيفي، ودور المشرف التربوي حيال ذلك، والأساليب الإشرافية على مستوى المكتب، وأهمية بذل مزيد من الجهود في تنفيذها، والاختبار المهني للمعلمين.



من جانبه، أكد المساعد المدرسي على تركيز جهود المشرفين التربويين على مدارس التنسيق، وتناول تزويد المدارس بالأجهزة المكتبية والتقنية، والتأكيد على قادة المدارس برفع الاحتياج المدرسي من التجهيزات عبر منصة إسعاد، منوهاً إلى أن الاحتياج السنوي من التجهيزات لا صلة له بالحاجات الطارئة.



واستعرض القرني شؤون النقل المدرسي، مشيراً إلى توجه وزارة التعليم إلى التوسع في هذا الشأن، موضحاً الآلية الجديدة في ذلك، التي ترتكز على ربط الطلاب المشمولين بخدمات النقل المدرسي بالحافلات عبر نظام نور. واستعرض المشرف التربوي رياض الخالدي مبادرة "أتحدى لأقرأ" وهي مبادرة وزير التعليم الهادفة إلى العناية بمهارتي القراءة والكتابة، وقدمت شعبة الصفوف الأولية عرضاً تقديمياً؛ يشرح ضوابط وإجراءات هذه المبادرة الوزارية.



فيما قدم المشرف التربوي مناور المهنا إضاءات حول استمارات الزيارات، لافتاً إلى أنها إحدى أدوات قياس أداء المشرف التربوي، مبيناً أهمية وضوح الهدف في كتابة التوصيات المتفق عليها، وتقويم أداء المعلم، وتحديد الشكر وجوانبه، ودور قائد المدرسة في المتابعة للشؤون الإدارية بالمدرسة، وتوصيات المشرف التربوي، وسجل الأعمال التحريرية للمعلم.