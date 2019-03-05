شارك نادي الباطن في الملتقى العلمي الأول بعنوان رؤية مستقبلية نوعية لعلوم الرياضة والنشاط البدني، والذي أقيم بجامعة حفر الباطن أمس (الاثنين)، وذلك برعاية مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد القحطاني، وحضور نائب رئيس نادي الباطن مبارك الظفيري، وأمين عام النادي اعوض الهزيمي، وعضو مجلس الإدارة عبدالله الوباري، ومدير المركز الإعلامي محمد الفيصل، وعدد من منسوبي النادي.



وفي بداية الملتقى، ألقى الرئيس السابق للإتحاد السعودي للجمباز الدكتور علي الجفري كلمة قدم من خلالها العديد من المعلومات الهامة عن الرياضة وعن التجهيز للمؤتمر الدولي الأول الذي ستستضيفه جامعة حفرالباطن خلال الأشهر القليلة القادمة، ثم بعد ذلك تحدث نائب رئيس النادي مبارك الظفيري وأكد أن إدارة النادي وضعت جميع إمكانات النادي تحت تصرف جامعة حفر الباطن، بعد ذلك قدم مدير جامعة حفر الباطن شكره وتقديره لإدارة النادي على دعمها وتعاونها مع جامعة حفر الباطن، مؤكداً أنهم سعيدون بالشراكة المجتمعية بين الجامعة والنادي.