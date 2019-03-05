استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بصالة الاستقبال الكبرى بقصره في مدينة سكاكا مساء أمس (الاثنين)، جموعاً من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة الذين قدموا للسلام عليه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.



كما استقبل أمير الجوف رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمامه ومتابعته.



حضر الاستقبال مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل البشري ووكيل الإمارة حسين آل سلطان ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.