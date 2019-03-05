بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غانا الرئيس نانا أكوفو أدو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس غانا، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة مماثلة للرئيس نانا أكوفو أدو عبر فيها عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس غانا، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.