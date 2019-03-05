أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل أن الجامعة ستعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية لأعمال الطلاب والطالبات الإبداعية والفائزة في اللقاء العلمي العاشر ، وفي حال أثبتت جدواها سيتم إرسالها لوادي مكة للعمل على استثمارها والاستفادة منها سواء للطالب أو الجامعة ، مشددا على أن الأعمال الإبداعية سوف تحول لمشاريع لمنشات متوسطة مع خلال وداي مكة إذا اثبتت فائدتها .وأشار إلى أن اللقاء العلمي بدأ مع وزارة التعليم في كل الجامعات السعودية، قبل أن تقرر الوزارة أن تقوم كل جامعة بذاتها بتنظيم اللقاء، وأشاد بمخرجات اللقاء العاشر، مؤكداً على طموحه في أن يصل اللقاء الحادي عشر لمرحلة أعلى وأكثر تميزاً.من جهتها عبرت نائبة المشرفة على اللقاء العلمي العاشر الدكتورة لؤلؤة الحارثي عن سعادتها بتكريم أكثر من 82 طالبة من الفائزات بالجوائز والمراكز الأولى في اللقاء العلمي العاشر، مؤكداً على أن هذا التفوق يعود إلى قدرة الطالبات على التفوق والتميز بجميع المسابقات.بينما أشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي إلى أن اللقاء العاشر يعتبر الأبرز على خلال عقد من الزمن، من خلال اتاحته الفرصة للتعرف على المهارات والإمكانيات التي يمتلكها طلاب وطالبات جامعة أم القرى.وأكدت الطالبات الفائزات من كلية العلوم الاقتصادية المالية الإسلامية نشوى السحبي وهالة آل شيخ مبارك، وملاك المقاطي وأماني السعيدي وأسراء بخاري، على هذا الفوز يعد من أهم ثمرات اللقاء العلمي العاشر حيث يؤكد على قدرة طالبات الجامعة على المنافسة في كافة المسابقات الداخلية والخارجية.فيما اعتبر الطالب زياد أحمد –عمادة السنة الأولى المشتركة (السنة الأولى-المسار العلمي)- أن تحقيقه المركز الأول بين أكثر من 70 ابتكار في مسار الابتكارات يعد تميزاً مختلفاً له ولزملائه في الجامعة.وكان زياد قد شارك في اللقاء العلمي بـمجال برمجي وطبي وإنساني، من خلال قفاز مبتكر لترجمة لغة الاشارة إلى لغة سمعية تبث عن طريق السماعة الخارجية الموجودة بالقفاز وذلك لتحسين التواصل مع ذوي الاعاقة السمعية وتسهيل حياتهم ومساعدتهم على التفاعل مع مجتمع الأسوياء وتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم اليومية.وقال:" سعدت بالتواجد بين مجموعة كبيرة من المبتكرين والمخترعين في الجامعة، حيث تمكنت من كسب المركز الأول بين زملائي المبدعين طلاب وطالبات جامعة أم القرى خصوصاً المشاركين معي في مسار الابتكار".وطالب بإن يكون هناك استفادة من الابتكارات التي قدمها وزملائه من خلال سوق العمل السعودي، حيث ستساهم في تطوير وتسريع عجلة النمو من خلال أفكار الشباب السعودي.كما حقق الطالب عبدالوهاب عادل من كلية المجتمع المركز الثاني في مسابقة مشروعي ابتكاري، حيث أن ابتكاره يتم استغلال مطبات لانتاج الطاقة الكهربائية بطريقة معقدة تحت الارض باستخدام ضغط الهواء والتربينات ومن ثم انتاج الطاقة .وكان عميد شؤون الطلاب بجامعة أم القرى الدكتور عمرو السقاف قد أكد أن الملتقى العلمي تميز في نسخته الأخيرة ونجح من حيث الأرقام والأعداد المشاركين مبينا أن عدد المشاركين في المرحلة الأولى هذا العام تجاوز قرابة 3 آلاف، مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إلى 2500 مشارك ومشاركة، بينما 617 مشاركة بفارق 49 مشاركة عن العام الماضي.ولفت الدكتور السقاف إلى أن هذا العام شهد وجود 44 مسارا تسابقيا بزيادة 8 مسارات عن العام السابق، ووصل عدد منسقي ومنسقات الكليات هذا العام 64، فيما وصل عدد المحكمين إلى أكثر من 200 محكم ومحكمة في مراحل اللقاء، ووصل عدد الطلاب والطالبات المشاركين في التنظيم 120 مشارك ومشاركة، والمشاركين في لجان الإعداد إلى 97 مشارك ومشاركة .