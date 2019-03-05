بعد تكرار طلبها زيادة مصروف الأبناء، قرر مزارع بصعيد مصر، إنهاء حياة زوجته رميا بالرصاص، ليتخلص من إلحاحها، ثم قرر الانتحار بنفس البندقية الآلية. وكشفت الأجهزة الأمنية المصرية في بيان لها أمس (الإثنين) أنها عثرت على جثتي مزارع وزوجته، بهما آثار طلقات نارية داخل ماشية بإحدى قرى مركز جرجا بمحافظة سوهاج، فيما أثبتت التحقيقات أن المزارع أطلق الرصاص على زوجته ثم انتحر بالسلاح ذاته. بسبب إلحاحها في طلب المال. بينما لم يجد سبيلا للخلاص منها سوى إسكات صوتها للأبد. وعثرت الشرطة في ملابس الزوج الجاني «خلف.ر.ح» (57 عاما) على خطاب يفيد «عزمه» على قتل زوجته «نعمة.أ.ع» (45 عاما) والانتحار. وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثتين، قبل السماح بدفنهما.