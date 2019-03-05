كشفت الفنانة السعودية سحاب عن استعداداتها لتصوير ألبومها الجديد «محتاجة إنسان»، معربة عن سعادتها بالمشاركة في الحفلة التي أقامتها وزارة الإعلام تحت شعار «أخوة وسند» بمناسبة اليوم الوطني الـ58 ويوم التحرير الـ28 لدولة الكويت الشقيقة، على مسرح مدارس المملكة بالعاصمة الرياض. وتوشحت سحاب العلمين السعودي والكويتي في الحفلة، فيما ثمنت دور الوزارة في إتاحة الفرصة لمشاركتها في مثل هذه الفعاليات التي تعكس عمق العلاقات بين السعودية والكويت، وتعزز مكانة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا في قلوب السعوديين. وشهدت سحاب استقبالا حافلا من الجمهور السعودي، وعلقت قائلة: سأحرص على المشاركة في الاحتفالات القادمة باعتبارها حلم كل فنان وفنانة، كما أنها تفتح بابا واسعا للوصول بالأصوات المحلية إلى الجمهور العربي.