«التعليم»: سحبنا المشروع من المقاول المتعثر

«العالية.. مركز المشاريع المتعثرة».. عبارة اتفق عليها عدد من سكان البلدة التي تتبع محافظة صبيا في جازان، بعد توقف مشاريع عدة في قريتهم دون أن تستكمل، رغم حاجة السكان الماسة لها، مطالبين بفتح التحقيق في أسباب تعثرها، خصوصا ما يترتب على ذلك من هدر للمال العام، وتعطل عجلة التنمية في المركز الذي يحتضن ما يزيد على 32 ألف نسمة، لافتين إلى أن المشاريع المجمدة كثيرة أبرزها صحية وتعليمية.وتساءل إبراهيم النعمي عن أسباب تعثر مبنى ابتدائية الإمام علي بن أبي طالب، منذ ما يزيد على 7 سنوات، وانتقل الطلاب لمبنى مستأجر، وبدأ المقاول بالإنشاء ثم اختفى وبقي المشروع متعثرا، لافتا إلى أن العملية التعليمية تدار في مبنى مستأجر طيلة هذه المدة في أجواء لا تخدم الرسالة التعليمية.وانتقد علي ظافر النعمي تعثر مبنى مدرسة علي بن أبي طالب طيلة هذه المدة، مبينا أنه تناهى إلى مسامعهم أن مشروع المدرسة المتعثر ينفذه مع خمس مدارس أخرى في صبيا إحدى شركات المقاولات التي اختفت وبقيت مشاريعها متعثرة.وأشار علي النعمي إلى أن تعثر المشاريع في العالية لم يتوقف على المدرسة، فمركز الرعاية الصحية الأولية في القرية يعاني أيضا من التعثر منذ نحو 6 سنوات رغم اعتماد ميزانية تزيد على 4 ملايين ريال لإنشائه، لافتا إلى أن المركز الصحي أحيل لمبنى مستأجر لا يفي بالغرض، ولا يستوعب عدد السكان المتزايد.وشدد على ضرورة تطوير المركز الصحي واستكمال مشروعه سريعا، خصوصا أن قرية العالية تتوسط محافظتي صبيا وبيش وتتبع لها العديد من القرى الصغيرة، التي يجد سكانها صعوبة في الوصول إلى مستشفيي صبيا وبيش، خصوصا مع هطول الأمطار وتدفق السيول التي تقطع طرقهم.ورأى الحل في إنشاء مركز صحي كبير يعمل على مدار اليوم، وينهي معاناة سكان قرى العالية والقرى المجاورة، لافتا إلى أن مشروع مركز الرعاية الأولية الصحية تعثر قبل وصوله الطابقالثاني، وبقيت لوحة تكشف حالة التعثر وغياب الرقابة.أوضح المتحدث باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ«عكاظ» أن إدارة التعليم استكملت إجراءات إصدار قرار سحب المشروع البالغ تكلفته 8.744.965 ريالا، وفق لائحة العقود المبرمة، تمهيدا لطرحه وإسناده إلى (شركة تطوير للمباني) التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتعثر إكمال المشروع بعد إنجاز ما نسبته 17% فقط منذ استلام الموقع في 03/‏11/‏1434 وإخلال الشركة بالتزاماتها حسب العقد المبرم، وتوجيه إدارة شؤون المباني الإنذارات النظامية.وذكر أن المدرسة تأتي ضمن 5 مشاريع مدرسية أخرى تعثرت الشركة نفسها في إكمالها، واتخذت الإدارة معها الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن إدارة تعليم صبيا عملت منذ وقت مبكر على إعداد خطة زمنية مجدولة وجادة، «مبادرة تنمية وطن» عبر لجنة مكلفة تتابع استكمال تنفيذ جميع المشاريع والمباني المدرسية بعد حصرها وإعداد التقارير الكاملة عن حالة ومراحل الإنجاز في كل مشروع، وذلك تماشيا مع السعي الحثيث لوزارة التعليم للتخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم.بينما أفاد المتحدث باسم الشؤون الصحية في جازان نبيل غاوي لـ«عكاظ» أنه جرى إيقاف مشروع مركز صحي العالية، وذلك ضمن عدد من المراكز الصحية الأخرى من قبل الوزارة؛ لغرض إجراء دراسة لتطبيق الهوية الجديدة للمراكز الصحية.