أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، أن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث رسالة واضحة على السياسة التي تنتهجها في الخليج العربي. وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه على «تويتر» أمس (الإثنين)، إن الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى» غير مفهومة، مؤكدا أن طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به. وأضاف أن الإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم. وشدد على أن قضية جزر الإمارات المحتلة، مثال واضح على أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، لافتا إلى أن رفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، وأن تعاملها مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي.وتابع قرقاش قائلا: «هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي».