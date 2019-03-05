أكد الملحق الصحي بالسفارة السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز العيسى أن العمل جارٍ على إنشاء منصة إلكترونية للملحقية الصحية في بريطانيا؛ لتسهيل تقديم الخدمات التي يحتاجها المرضى في بريطانيا دون مراجعة مقر الملحقية في لندن. وقال العيسى خلال مشاركته في ندوة حول «الملحقيات السعودية في ضوء رؤية 2030» التي نظمها نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا: إن الخدمة الجديدة ستسهم في التواصل الفعّال بين المريض والملحقية الصحية للحصول على عدد من الخدمات مثل الضمانات المالية والمشاهد والإفادات وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرا إلى أنه تم علاج 207 من المرضى في العام الماضي، بينما تم علاج أكثر من 240 مريضا في العام الذي سبقه، وأن العدد في انخفاض، نظرا إلى تقدم القطاع الصحي بالمملكة. وأضاف الملحق الصحي أن المملكة ضمن رؤيتها 2030 تسعى لأن تكون وجهة علاجية عالمية للمرضى من مختلف دول العالم، لما تمتلكه من كوادر طبية مؤهلة تأهيلا فريدا ومراكز وأجهزة طبية متقدمة تضاهي أحدث المراكز والأجهزة الموجودة في الدول المتقدمة في المجال الطبي، موضحا أن مستشفيات سعودية وقعت اتفاقيات تعاون مع مستشفيات بريطانية لنقل المعرفة والخبرات بين الجانبين. ولفت العيسى الانتباه إلى أن الملحقية الصحية في لندن تُعد من أقدم الملحقيات الصحية خارج المملكة، إذ بدأت عملها في السبعينات الميلادية، وتشرف على المرضى القادمين للعلاج بأوامر سامية، أو قرارات هيئة طبية عليا، إضافة إلى دورها الإشرافي على المرضى القادمين للعلاج على حسابهم الخاص في بريطانيا. وكان نادي الإعلاميين السعوديين اختتم فعاليات حفلة التدشين بتكريم عدد من الجهات المنظمة والداعمة بحضور الملحق الثقافي في لندن الدكتور عبدالعزيز المقوشي، وأعضاء من السفارة وأعضاء نادي الإعلاميين السعوديين وعدد من المهتمين.