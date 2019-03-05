سجل فريق رقابي يتبع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مخالفات على عدد من منافذ بيع الأغذية في محافظة جدة، تمثلت في تجاوزات لنظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية في أنشطة البيع والتسويق. وأبلغ مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي أن الجولات الرقابية تستهدف جميع منافذ بيع الأغذية، والأسواق المركزية لبيع الخضراوات والفاكهة، إذ ضبط المراقبون عدداً من المخالفات وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية، ويأتي الإجراء تطبيقا للمادة الثانية من نظام الزراعة العضوية، التي تهدف إلى تنظيم النشاط وحمايته من أي ممارسات خاطئة.