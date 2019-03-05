انخفضت الحوادث المرورية في الطائف بنسبة 48% خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ بداية العام الهجري 1440، مقارنة بالمدة نفسها في العام الماضي 1439.ووفق إحصائية رسمية أعلنت عنها إدارة مرور الطائف خلال معرض (حياتك تهمنا) الأسبوع الماضي، فإن عدد الحوادث بلغ 4924 حادثة، بينما العام الماضي 9446 حادثة، بفارق يصل إلى 4522 حادثة.وكانت إدارة المرور أقامت معرضا توعويا بمشاركة الجهات الحكومية بالمحافظة وتخلله تعليم النساء على القيادة عن طريق المحاكاة.ويأتي ذلك بعدما أكدت الإحصاءات الرسمية أن الطائف تتصدر المشهد بين المدن في عدد الحوادث المرورية، الأمر الذي تم التفاعل معه بشكل كبير خلال المدة الماضية، في وقت أكد مدير مرور المحافظة العقيد علي الشيباني لـ«عكاظ» الأسبوع الماضي وجود إستراتيجية تعكف عليها إدارته لتحسين الحركة وتقليل الازدحامات والحوادث المرورية.