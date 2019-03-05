نوّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بما أنجزته إدارة مكافحة المخدرات في التصدي لأعداء الوطن من مروجي ومهربي المخدرات، مشيداً خلال استقباله مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد محمد بن نايف العتيبي بما تضمنه التقرير الدوري الإحصائي من توثيق وإبراز الجهود الكبيرة لرجال مكافحة المخدرات في مختلف فروعها ومنها منطقة الباحة، مثمنًا ما تبذله إدارة مكافحة المخدرات بالباحة في مجال مكافحة هذه السموم وما تحقق من إنجازات في الحفاظ على مكتسبات الوطن.وأكد الأمير حسام ضرورة تضافر الجهود في الإبلاغ والقبض على مروجي المخدرات والحد من تهريب ودخول هذه الآفة الخطيرة إلى البلاد، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من دعم ورعاية لكافة الأعمال والجهود الأمنية، وتطلع لمزيد من الجهود التوعوية الهادفة لوقاية شباب الوطن من شرورها وأضرارها وحمايتهم من مخاطرها.فيما قدم العقيد العتيبي شرحاً مفصلاً عن جهود الإدارة وفروعها في جميع المحافظات، مبرزاً النتائج التي تم تحقيقها في مجال مكافحة المخدرات وما تضمنه التقرير الإحصائي من إنجازات لإدارة المكافحة في المنطقة وكافة الفروع، مثمناً إشادة الأمير حسام بدورهم وتوجيهه الكريم بالتوعية الوقائية.