افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان «سلامة الأطفال غايتنا»، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، في مركز معارض الظهران إكسبو.وتجول أمير الشرقية على أرجاء المعرض الذي احتوى أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، واستمع إلى شرح مفصل عما يحتويه من أركان تعريفية وتثقيفية في السلامة، ودشن حملة كاشف الدخان، إذ اشتمل معرض الدفاع المدني على ركن لتعليم استخدام الطفاية، وكذلك ركن لتجربة الأبطال يتم من خلاله ارتداء الزائر لبس رجال الإطفاء والتعرف على طرق مكافحة الحريق. كما تجول سموه في معرض شركة أرامكو السعودية الذي قدم عرضا بتقنية حديثة عن السلامة بالمنزل، كما قدم جناح شركة الغاز والتصنيع الأهلية رسائل توعوية عن خطر الغاز وطرق التعامل معه، وكذلك مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الطفل من خلال البيت الآمن والمدرسة الآمنة تم تقديمها في معرض إيكيا، إضافة إلى التعليم على طرق الإخلاء الصحيحة من خلال الترفيه، وذلك بمعرض كيدزانيا، كما اشتملت المعارض المشاركة الحكومية والخاصة على تقديم رسائل توعوية تستهدف فئات المجتمع كافة. من جانبه، قال مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء راشد بن صالح المري إن تشريف أمير المنطقة الشرقية فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني يدل على اهتمامه وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالمخاطر وطرق التعامل معها، والتي هي من الأساسيات في جميع الأمور.من جهة أخرى، يرعى أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير سعود بن نايف مهرجان الساحل الشرقي بنسخته الـ7، الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية في الـ13 من شهر رجب القادم في منتزه الملك عبدالله البيئي بالواجهة البحرية بالدمام، بمتابعة من اللجنة التنفيذية بالمجلس، وبشراكة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين مجلس التنمية السياحية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان بأن مهرجان الساحل الشرقي يعكس هوية المنطقة.