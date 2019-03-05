يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز فعاليات منتدى حائل للرعاية والتأهيل 2019، الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين (هدكا)، بالتعاون مع شركائها، خلال الفترة من 10 - 11 شعبان، في فندق ميلينيوم حائل.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العلي أن هذا المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا الرعاية والتأهيل، والتطوير المهني للعاملين في المجال، والاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة، وإيجاد فرص التواصل المباشر بين العاملين في المجال والأسر والخبراء والمختصين.وأشار إلى أنه سيشارك فيه ما يزيد على 15 متحدثا من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة سيناقشون مواضيع مختلفة في مجالات الرعاية والتأهيل.