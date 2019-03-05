وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى استقطاب مشاريع سياحية كبرى مرتبطة بمزايا الجوف النسبية كالفندقة والمنتجعات السياحية والاستثمار لخدمة المسارات السياحية بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور جهز بن برجس الشمري.واستعرض اللقاء جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعام 2018/‏2019 وإنجازاتها وخططها المستقبلية والمقومات السياحية التي تتمتع بها المنطقة، وأوجه الدعم اللازمة لدعم التنمية السياحية فيها، ومشروع السياحة الزراعية لما تمتلكه المنطقة من مقومات زراعية ومشاريع كبرى ترتبط بالسياحة الزراعية فيها.من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة الجوف تقريراً عن الجهود المبذولة من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» على مستوى المنطقة والبرامج التي تم تنفيذها، والأنشطة التي تعتزم إقامتها العام الحالي، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة الجوف حمود بن مشعل السهيان.