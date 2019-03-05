دعا أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، مؤسسات التعليم الجامعي والعام والفني في المنطقة للتفاعل البناء مع أنشطة مديرية الدفاع المدني، مشددا على أهمية دعم الجهود المبذولة لسلامة الأطفال، خصوصاً في المدارس ومدن الملاهي والألعاب وجميع المنشآت التي يرتادونها.جاء ذلك إثر تدشينه أمس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 بعنوان «سلامة الأطفال.. غايتنا» والمعرض المصاحب له، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مناحي بن مونس الرويلي ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك على مسرح المديرية العامة للدفاع المدني.‏وأكد العميد الرويلي، أن المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني تهدف إلى نشر الثقافة العامة للسلامة من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة لإيصال وسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية، ومدّ جسور التواصل مع الجميع من أجل تثقيف المجتمع وتعزيز قدرات المواطنين والمقيمين للتصرف السليم في حالات الطوارئ.