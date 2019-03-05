اعتبر مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة، المرشد السياحي سفيرا داخل وطنه، وله دوره المميز والبارز في تشكيل الانطباع العام لدى السائح عن الرحلة والبلد الذي يزوره، وتنشيط ونمو السياحة في المملكة.وأضاف أن الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة تقوم على التعريف بأهم المرتكزات السياحية والمعلومات والأنشطة ذات العلاقة بمفهوم السياحة والدلالة والإرشاد السياحي، وتوضيح بعض القوانين والإرشادات الخاصة بالإرشاد السياحي.جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير أمس تحت شعار «مبادئ ومهارات الإرشاد السياحي» قدمها مدير التراخيص والجودة بالهيئة بعسير محمد مطاعن، بمشاركة 21 متدرباً ومتدربة.وتناول مطاعن التعريف بالمرشد السياحي، ومراحل الطلب بالنظام الإلكتروني وكافة الإجراءات المطلوبة.من جهة أخرى، نفذ مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة بالشراكة مع مكتب التعليم بمركز الثنية برنامج «لا تترك أثرا»، وذلك بمركز تبالة التابعة لمحافظة بيشة، بمشاركة أكثر من ٥٠ طالبا من مدرسة جرير الثانوية بتبالة، وبحضور مديري الإدارات الحكومية وأعيان من المجتمع المحلي.وأوضح مدير مكتب السياحة والتراث ببيشة عبدالله الأكلبي أن يقوم على تطبيق عدد من المبادئ التي تسهم في زيادة الاستمتاع بالسياحة البيئية وتنميتها، مع حث السائح على اتباع السلوكيات الإيجابية، ومنع السلوكيات السلبية بالمحافظة على البيئة.