شدد رئيس بلدية قوز الجعافرة المهندس أحمد بن محمد الأحوس على أهمية وضرورة سرعة إنجاز مشروع تطوير الواجهة البحرية في المركز ليكون وجهة سياحية جديدة تضاف إلى منطقة جازان، واصفاً إياه بالبصمة المميزة والعلامة الفارقة للمشاريع التي قدمتها بلدية قوز الجعافرة.وأوضح بأن المشروع يهدف إلى العناية بساحل الجعافرة وتحويله إلى منتجعات وطنية وبيئية منظمة بصفات عالية وخدمات مكتملة. وقد شملت الجولة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير الواجهة البحرية.وذكر بأن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية ستكون مخصصة لتجهيز البنية التحتية للمنطقة الاستثمارية، وتتمثل في تنفيذ سفلتة وإنارة المخطط وربطه بالأحزمة الرئيسة لتسهيل وصول الزوار والمتنزهين، مع تحسين المداخل والمخارج بالدوارات التنظيمية، حيث إن هذه المنطقة تحتوي على 11 قطعة استثمارية تعتزم البلدية استثمارها لعدد من المشاريع التنموية والتطويرية من فنادق وشاليهات ومدينة ألعاب ترفيهية.جاء ذلك إثر تفقده أمس الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية بالمركز، الذي ينفذ على مساحة 30000 متر مربع، ويضم ساحة للاحتفالات، ومسرحا للفعاليات، وممرات مشاة، وألعاب للأطفال، وجلسات، ومطلات، وعدد من المقاهي، والشلالات، والمسطحات الخضراء.