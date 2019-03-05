طالب المجلس البلدي في المدينة المنورة في جلسته الـ 45 أمس أمانة المنطقة بتنفيذ 12 قراراً تتعلق بالجانب الاستثماري، ودعاها إلى اعتماد إدارة الشؤون الإدارية والمالية لتكون الجهة الرسمية بتزويد المجلس بتقارير جميع إيرادات الأمانة.ودعم وكالة الاستثمار بالمختصين بالاستثمار والتسويق والاستعانة ببيوت الخبرة لمواكبة وتحقيق أهداف وإستراتيجية (2030) وتزويد المجلس بما يستجد في هذا الموضوع وتفعيل ما نصت عليه المادة (11) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأصحاب المخططات الخاصة.