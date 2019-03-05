أكد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي أن اختيار شعار هذا العام لليوم العالمي للدفاع المدني لم يأت من فراغ، وذلك نظراً للحوادث التي تقع للأطفال أو بسببهم وهي ليست ذات نسبة عالية من الحوادث التي تباشرها فرق الدفاع المدني ولكنها موجودة بالفعل، وأهمها ما يتعلق بالهواتف المحمولة، خصوصا ما يتعلق بشحنها، وذلك باستخدام التوصيلات الكهربائية الرديئة، وكذلك استخدام ولاعات السجائر والعبث بها بطريقة سيئة، وكذلك المسابح وما تشكله من أخطار على الأطفال.