كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مقر الإمارة ببريدة أمس 40 متقاعدا من منسوبي إمارة منطقة القصيم لهذا العام 1440هـ.وشكر الأمير فيصل بن مشعل في بداية الاحتفال المحتفى بهم، نظير ما قاموا به من جهود على مدى سنوات خدمتهم الطويلة التي قضوها في خدمة الدين ثم الملك والوطن، التي أسهمت في تأسيس أعمال جليلة، لافتا الانتباه إلى أن الإمارة لا تزال بحاجة للمتقاعدين ولخبرتهم التي ‏اكتسبوها خلال عملهم بالإمارة، التي لا تستغني عنها، مرحبا بهم في أي وقت، لأنهم ما زالوا أعضاء نافعين قادرين على العطاء، حيث إن خدمة الوطن لا يمكن التقاعد عنها.وتمنى أمير القصيم للمتقاعدين التوفيق في حياتهم المستقبلية، وأن يراهم في مجالات أخرى نافعة لدينهم ووطنهم ومجتمعهم، مؤكدا أنه لم يجد منهم طوال خدمتهم إلا أعلى درجات التفاني في العمل والحرص على أداء المهمة بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن مرحلة التقاعد هي مرحلة ناجحة لمن أرد أن يستثمرها، إذ إنها تفتح لهم آفاقا جديدة. بعد ذلك سلَّم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود الدروع وشهادات الشكر للمتقاعدين.