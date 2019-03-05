زار نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس، أديب ومؤرخ فرسان عضو مجلس منطقة جازان سابقا إبراهيم بن عبدالله مفتاح، وذلك ضمن جولته بالمحافظة.واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال الزيارة على متحف الأديب والمؤرخ «مفتاح»، مستمعا للمحة موجزة عن تاريخ وتراث محافظة فرسان وعادات وتقاليد أهالي المحافظة وموروثاتهم الأدبية والشعبية والثقافية من خلال ما يتضمنه المتحف من مقتنيات تبرز ما تزخر به المحافظة من تاريخ وأدب وحضارة تشمل مختلف جوانب الحياة كافة.من جانبه، رحب إبراهيم مفتاح بزيارة نائب أمير منطقة جازان، مؤكدا أن زيارته تعد تجسيدا لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبنائهم المواطنين.