ضمن فعاليات ليالي الفوتوغرافيين الشتوية ينظم قسم التصوير الضوئي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بأبها الأسبوع القادم، دورة مجانية عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي للجنسين، يقدمها زيد آل زيد.وتشتمل على مقدمة تاريخية عن التصوير الفوتوغرافي، ومعلومات عن الكاميرات وأهم القواعد التي يجب اتباعها، وحمل الكاميرا والتقاط الصورة (مثلت التعريض والتكوين)، والتعرف على الأوضاع الاحترافية للتصوير، وأنواع التصوير الفوتوغرافي (العدسات، الإضاءات، والمعالجة)، إضافة إلى تطبيق عملي. حيث ستقام الدورة بقرية المفتاحة.