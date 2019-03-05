أكد مدرب فريق نادي النصر روي فيتوريا، أن نتيجة مباراة فريقه مساء أمس التي خسرها أمام فريق الوصل الإماراتي بهدف دون مقابل لم تكن عادلة، وقال: «كنّا الأفضل وكانت تنقصنا بعض التفاصيل التي كانت من الممكن أن تصنع الفرق»، وأضاف: «التحليل التحكيمي أتركه للجميع، ولكن نحن لدينا الملعب لنعمل فيه فقط»، وأردف: «الخصم سجل هدفا ونحن لم نسجل وكرة القدم هكذا، ولا تأتي دائماً ما يريده الإنسان، وتابع: شكل الفريق بعد تسجيل الهدف علينا تغيّرا وظهر بشكل هجومي أكبر، وكان المفترض أن نكون هكذا من البداية، ونحن في هذه المباراة حصلنا على أكثر من فرصة لتسجيل الهدف، وهذا تسبب في خسارة المباراة لأننا أضعنا كثيراً، وزاد: «فريق الخصم جيد ولديه إمكانيات وسجل الهدف واستطاع الفوز، والحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أننا أتينا إلى دبي من أجل الفوز، وهذه مباراتنا الأولى في آسيا وبقي لنا خمس مباريات، سنجهز أنفسنا من أجل الفوز، وبالنسبه الخسارة تعتبر شيئاً غير جيد لنا ويجب أن نواصل في هذه البطولة حتى النهاية، وسندخل جميع مبارياتنا القادمة من أجل الفوز».