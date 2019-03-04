استعرض محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، مع وزير المالية بجمهورية أذربيجان سمير شريفوف في العاصمة باكو اليوم، أوجه التعاون والتنسيق بين المملكة وأذربيجان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تشجيع القطاع الخاص في البلدين الصديقين لرفع حجم الاستثمارات المتبادلة وزيادة مستوى التبادل التجاري.وقدم محافظ هيئة الاستثمار خلال اللقاء شرحًا موجزًا عن البرامج والخطط الجاري تنفيذها حاليًا في المملكة، لتهيئة المناخ الملائم والجاذب لاستقطاب وتنمية الاستثمارات، كما تم تسليط الضوء على أهم البرامج والخطط التي تعمل عليها الهيئة العامة للاستثمار في إطار رؤية المملكة 2030.وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها البلدان في عدة قطاعات ومجالات، وما تشكله من فرص واعدة استثماريًا.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أذربيجان الدكتور حمد الخضير وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.