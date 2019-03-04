زار مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، وشملت الزيارة عرضا مرئيا قدمه رئيس الجامعة الدكتور توني تشان، شارحا أهدافها وميثاقها العلمي القائم على النزاهة، ورؤاها المستقبلية في خدمة المملكة والمنطقة والعالم، ثم جال الجاسر ومرافقوه من النواب والمساعدين في أرجاء الحرم الجامعي مثل مختبر التصوير ومكتبة الجامعة بقيادة الدكتور غاري هول، إضافة إلى متحف العلوم والتقنية في الإسلام، ثم زيارة مرافق التنمية الاقتصادية قبل أن يختتم الجولة بزيارة مجمع الابتكار ومركز ريادة الأعمال الذي قدم عرضاً ضوئياً عبر رئيسه هتان أحمد، وحظي العرض المعني بشركات «كاوست» الناشئة بإعجاب الجميع.