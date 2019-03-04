استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، في مكتبه اليوم (الاثنين)، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف فهيد بن مطلق الشمري، يرافقه المشرف على مشروع إسكان محافظة القريات نائب مدير مكتب القريات للإسكان سليمان هزيل الشراري، وعدد من مسؤولي فرع وزارة الإسكان بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع من أهمها الأراضي التابعة للمحافظة، والإسكان التنموي، والجمعيات الخيرية، وبرنامج «إيجار»، وكذلك سرعة إنهاء مشروع الفلل الجاهزة ليتم الاستفادة منها للمواطنين، والتنسيق مع البلدية لسرعة استلام الأراضي والمخططات للاسكان.