تُعلن اللجنة العليا لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، التي تُقام في الصياهد الحنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، أنها ستُطبق برنامج «الكشف عن المنشطات» في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (205) القاضي بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة.

وتحث اللجنة جميع ملاك الهجن على الالتزام بالأنظمة واللوائح، حيث سيترتب على مخالفتها تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها وفق لوائح التنظيم ونادي الإبل.

وتنوه اللجنة إلى منع ركض المطايا المحلقة بالأشواط العامة، وسوف يتم التفتيش على الكهرباء بجميع الأشواط العامة والمفتوحة.

وتأمل اللجنة من الجميع التقيد الصارم بهذه التعليمات وعدم المخالفة من أجل نجاح المهرجان بالشكل الذي يُرضي طموحات القائمين عليه والمشاركين.

الجدير بالذكر، أن المرحلة النهائية لسباقات الهجن ستنطلق في الثالث عشر من مارس الجاري على الميدان الرئيس لسباقات الهجن.