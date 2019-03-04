وقَّع المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من مهندسين وفنيين للحصول على شهادات احترافية في مجال إدارة وتدقيق الطاقة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى التعاون وتنسيق الجهود بين الجهات والمؤسسات الحكومية في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من البرامج والمشاريع والمبادرات المشتركة.ووقع المذكرة كلا من، مديرعام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومدير عام المركز المهندس أحمد بن موسى الزهراني، حيث يتولى الصندوق بموجب هذه المذكرة تقديم الدعم اللازم لثلاث أنواع من الشهادات الاحترافية التي يقدمها المركز بالشراكة مع جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية، والتي تشمل شهادة مدقق طاقة معتمد (CEA)، وشهادة مدير طاقة معتمد (CEM)، وشهادة أخصائي قياس وتحقق (CMVP).ويساهم هذا الاتفاق في تخفيف العبء على الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات الاحترافية العالمية المعنية، بتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لرفع كفاءة الاستهلاك، وتعيين فرص الترشيد في المنشآت التجارية والصناعية والتي يقدمها المركز بتعويض من قبل الصندوق يصل إلى نحو 80 في المئة للمستفيدين المجتازين للاختبارات والحاصلين على الشهادة المهنية، حيث ينبغي على المتدرب اجتياز الاختبارات الخاصة التي يعقدها المركز مع توفر الخبرة اللازمة للحصول على شهادة الاعتماد، وبعد الحصول على الشهادة يتقدم المستفيد بطلب التعويض عن رسوم الدورة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق.يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسعى دائماً لتطوير كفاءات بشرية من خبراء وقوى عاملة ماهرة محلية في مجال كفاءة الطاقة، وذلك لتلبية احتياجات المبادرات الحالية والمستقبلية للمركز والقطاع الخاص مثل شركات البتروكيماويات والاسمنت والحديد، إضافة إلى شركات خدمات الطاقة.وقد نظم المركز عدة برامج تدريبية احترافية بالشراكة مع منظمات عالمية مثل جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية، شملت الدورات المتخصصة دورة مدير طاقة معتمد، ودورة مدقق طاقة معتمد، ودورة أخصائي قياس وتحقق، إلى جانب دورات أخرى متخصصة في مجال حفظ الطاقة في المباني والمصانع، والدورات التحضيرية للشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات تعريفية في مجال (كفاءة وإدارة الطاقة.. الفرص والفوائد).