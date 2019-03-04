طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلغاري إيفايلو بيتيفا، لاعبيه بمضاعفة الجهد خلال التدريبات استعداداً لمباراة الأهلي يوم (الجمعة) القادم ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستأنف فريق القادسية الأول لكرة القدم تدريباته على ملعبه الرئيسي في مدينة الخُبر، وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء واللياقية، ومن ثم ركز المدرب بيتيفا على الجمل التكتيكية التي سيطبقها اللاعبون في مباراة الأهلي، واختتم التدريب بمناورة بين اللاعبين، وشهدت التدريبات حضوراً إدارياً لدعم اللاعبين قبل موقعة الأهلي القادمة، تقدمهم رئيس النادي مساعد الزامل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ويسعى مدرب القادسية إلى خطف النقاط الثلاث، خصوصاً وأنه في حال خسارة الفريق أمام الأهلي فمن المتوقع أن يتم الإستغناء عن المدرب، في ظل الضغوط الجماهيرية التي تُحاصر إدارة نادي القادسية، والتي طالبت بإقالة المدرب بعد موجة الخسائر التي اجتاحات الفريق أمام النصر والهلال والشباب، فيما تعادل الفريق في الجولة الماضية أمام الرائد