أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو، اليوم (الاثنين)، أنه أقال مسؤولاً في مجال الدفاع مقرباً منه، على خلفية فضيحة فساد، في محاولة للنأي بنفسه من الجدل الذي أثارته قضيته قبل أسابيع من الانتخابات.وذكر تقرير نشرته وسيلة إعلام محلية الأسبوع الماضي، أن نائب رئيس مجلس الأمن القومي أوليغ غلادكوفسكي حقق أرباحاً من بيع قطع عسكرية روسية لشركات الدفاع في الدولة، بأسعار مبالغ فيها.ويسعى بوروشنكو، الذي لم يتهم بالتورط في الفضيحة، لإعادة انتخابه لولاية جديدة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب في 31 مارس.