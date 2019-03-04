أكد السفير الجزائري لدى فرنسا عبد القادر مسدوة، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من قرر الترشح للرئاسة، وليس النظام الذي قام بتعيينه.واضاف في حديث لقناة «سي نيوز» الفرنسية، «لقد قام على الأرجح (بوتفليقة) بتقييم الأمور وبناء على ذلك قرر أن يكون مرشحاً».وقال مسدوة «بالطبع هو متعب جسدياً، لكنني أعتقد أن هذا سيكون بالتأكيد معركته الأخيرة».وتعرض بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاماً ويحكم الجزائر منذ 1999، لجلطة دماغية عام 2013 أضعفته بشدة. ومذاك، لم يظهر إلى العلن إلا نادراً.وبعد أكثر من أسبوع من التظاهرات، قدّم بوتفليقة ترشحه للانتخابات التي ستجري في أبريل، بشكل رسمي أمس (الأحد)، وتعهد في حال انتخابه بأنه لن يكمل ولايته وسيجري انتخابات رئاسية مبكرة.