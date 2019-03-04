تصدّر مشروع الدايري المتعثر في الطائف والمدينة الصناعية ومشروع النقل العام، أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها وطرحها في ورشة العمل التحضيرية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، والذي نظمته غرفة الطائف بحضور المحافظ سعد الميموني، ومحافظ ميسان عبدالله الفيفي، وأمين الطائف محمد بن هميل، وعدد من رجال الأعمال، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمنتدى المنطقه الاقتصادي، بهدف تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وسجلت المرأه حضوراً لافتاً خلال الورشة، في عصف ذهني لطرح الرؤى والأفكار والمقترحات إلى جانب الرجال.

وتناولت الجلسة الأولى المشاريع الحكومية المتعثره القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، فيما تناولت الجلسه الثانية الفرص الاستثمارية في منطقة مكة المكرمة.

وتم طرح مشروع النقل العام والطريق الدايري المتعثر، والمدينة الصناعية، كما تم طرح فكرة مشروع إنشاء مدينة ترفيهية متكاملة لجذب السياح كفرصة استثمارية.

الجدير بالذكر، أن الطائف تشهد جملة من المشاريع المتعثره، وأبرزها فيما يخص المشروعات البلدية منتزه النقبه الحمراء، الذي قامت الأمانة بترسيته على المقاول في ربيع الأول من العام الماضي ١٤٣٩هـ، وكذلك كورنيش السحاب وواحة التقنية، ومشروع النقل العام الذي حثَّ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في زيارته العام الماضي رجال الأعمال على تنفيذه.

كما يوجد مشروع توسعة شارع حسان وجادة المنطقة التاريخية، والجسر الرابط بين طريق الملك عبدالله مع الدايري، فيما كان أمين الطائف محمد بن هميل قد عرض قبل ثلاثة أشهر حزمة من المشاريع الاستثمارية في المحافظة بلغت نحو 30 فرصة استثمارية، في اجتماع ضم رجال أعمال من مكة المكرمة وجدة والطائف.

ومن بين المشروعات المطروحة، مشروع الطائف الجديد على مساحة 1250كلم، ومطار الطائف، ومشروع النقل العام، والخطة الجديدة لخدمة المدن، وتطوير طريق الملك فيصل، فضلا عن أراضي استثمارية، ومنشآت صحية وتعليمية، ومتنزهات، وكورنيش السحاب، وحديقة حيوانات سفاري، لتكون حديقة الحيوانات الأكثر جاذبية والأكثر مغامرة للسائحين.