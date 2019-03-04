زار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن اليوم (الاثنين)، فرع الهيئة بمنطقة عسير في مدينة أبهـا، بحضور النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، وعدد من المسؤولين.واطّلع رئيس «نزاهة» خلال الزيارة على آلية سير العمل بفرع الهيئة بمنطقة عسير، كما التقى ببعض المواطنين واستمع لما لديهم من مقترحات وموضوعات، موجهاً باتخاذ اللازم بشأنها، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانات لتقديم أفضل خدمة لشركاء الهيئة من المبلغين.وتأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الذي ينفذه رئيس «نزاهة» لزيارة عدد من المناطق والالتقاء بأمراء المناطق وبالمسؤولين، ومنسوبي الهيئة في الفروع، والمستفيدين من خدماتها.