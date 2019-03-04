شهد مطار الملك فهد الدولي اليوم (الاثنين) إطلاق تطبيق «إشارة» للأجهزة الذكية الذي يتيح لمرتادي المطار من فئة الصّم من التخاطب مع مقدمي الخدمة بشكل ذاتي.وجرى إطلاق البرنامج من قِبَل شركة «علم» المتخصصة في مجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات التي اختارت مطار الدمام أول مطار في المملكة لتفعيل الخدمة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، ورئيس إدارة نادي الصّم بالمنطقة الشرقية، وعدد من مختلف الجهات العاملة بمطار الملك فهد الدولي، بالإضافة إلى عدد من المستفيدين من خدمة تطبيق «إشارة» من الصّم.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام أن تطبيق «إشارة» يُسهم في رفع مستوى كفاءة التواصل مع فئة الصّم، وسوف يمكّن العاملين في المطار من إمكانية التواصل الفوري مع عملائهم من فئة الصّم، ما يضمن لهم الاستقلالية التامة في إنهاء إجراءات سفرهم.وأكد أن شركة مطارات الدمام «داكو» تولي ذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي المطار أهمية كبيرة من خلال سلاسة إجراءاتهم وراحتهم عند تنفيذ أي مشروع أو إطلاق أي خدمة جديدة بمطار الملك فهد الدولي، لافتاً الانتباه إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين شركة «داكو» وشركة «علم» للتوسع في الخدمات الذكية من أجل تسهيل تجربة السفر.وتتميز خدمة تطبيق «إشارة» التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة في التواصل مع فئة الصّم أنها تُمكّن الجهات المستفيدة من توفير الترجمة الفورية لفئة الصّم من عملائها، ما يضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتوائم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة أكثر من جودة الصوت، حرصًا على تمكين المستخدمين من التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.