دشَّن محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، اليوم (الاثنين)، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار: «سلامة الأطفال غايتنا»، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للتعليم في الأحساء، بحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في الهفوف.

وتشتمل الفعاليات على معرضين تثقيفيين للطلاب والطالبات، هما المعرض المخصص للطلاب في مجمع أسواق العثيم، وللطالبات في مجمع نوره الجبر التعليمي، واللذان يستمران لمدة 5 أيام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالأحساء العميد فلاح المسردي، خلال كلمته في حفل التدشين، أن الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحمايةالمدنية تحتفل بهذا اليوم تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في هذا العصر من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية، والتقليل من الآثار المأساوية التي تنتج عنها، لاسيما مع تعاظم الأخطار والمهددات التي تواجه الإنسان وترافقه في المنزل والطريق والعمل، الأمر الذي استدعى تحرك الأسرة الدولية بما يتناسب والتهديد الذي تشكله هذه الأخطار على سلامة الأرواح والممتلكات، ولمواجهة الأضرارالناجمة عن هذه الكوارث في ثلاث جوانب أساسية، هي الوقاية والمواجهة ثم إدارة الوضع إثر وقوع الكارثة لمساعدة ضحاياها والحفاظ على الممتلكات والبيئة.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، تم اعتماد اليوم العالمي للدفاع المدني عام 1990م في الأول من مارس، وأن الهدف الرئيسي من هذا الاحتفال هو التوعية والإشادة بالدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني ومنسوبيها، والتأكيد في الوقت ذاته على أن الكوارث والأخطار الطبيعية والبشرية أصبحت اليوم مشكلة دولية تتجاوز الحدود السياسية، بعد أن أصبح العالم قرية كونية يتأثر بعضها البعض في ظل ظهور مهددات طبيعية وبشرية جديدة.

وأكد أن المديرية العامة للدفاع المدني سعت لاختيار شعارها لليوم العالمي للدفاع المدني تحت عنوان: «سلامة الأطفال غايتنا»، نظراً لأهمية تلك الفئة الغالية علينا، ولجهلها بما يحيط بها من مخاطر، لافتاً إلى أنه سيتم إيصال هذه الرسالة إلى عموم شرائح المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والزيارات اليومية لتلك الجهات المعنية، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة كالجامعات والتعليم والمعاهد المهنية والفنية، والمستشفيات والهلال الأحمر وأرامكو.

وشهد الحفل تكريم أسر شهداء الواجب في الأحساء، والشهداء هم: محمد فهد الفهيد، وأحمد محمد السبيعي، ومختار راضي الجبيلي، وصادق حسين العواد، وعبدالله محمد الغديري، وعلي حبيب الحبيب، وعبدالله تركي التركي، وعبدالعزيز عبدالله التركي، وعبدالله سعد الحربي، وناجي سالم الدوسري، وسالم سويد الغامدي، وحسين علي القريشي، وإبراهيم حاجي بوحيمد، وعبدالله بدر القحطاني.

واشتمل الحفل على مشهد تمثيلي وتوعوي.