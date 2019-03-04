تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين إيران وهولندا، واستدعت أمستردام اليوم (الاثنين) سفيرها لدى طهران بعدما طردت الأخيرة دبلوماسيين هولنديين اثنين في إطار الخلاف بشأن تورط نظام الملالي في اغتيال معارضين إيرانيين.وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في رسالة إلى البرلمان، إن الحكومة قررت استدعاء سفير هولندا لدى طهران للتشاور.وأضاف أن قرار إيران طرد مسؤولين هولنديين، وهو أمر لم يُعلن عنه في السابق، كان غير مقبول وسلبي بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية.وأفاد بأن التحرك الإيراني كان للرد على طرد هولندا لموظفين في السفارة الإيرانية في يونيو 2018 «جراء المؤشرات القوية من الاستخبارات الهولندية بأن إيران تورطت في عمليتي تصفية جسدية على الأراضي الهولندية استهدفتا شخصين هولنديين من أصول إيرانية».وأوضح الوزير أن إيران أبلغت السلطات الهولندية بقرارها طرد الدبلوماسيين بتاريخ 20 فبراير وتم ترحيلهما إلى هولندا أمس.واتهمت السلطات الهولندية النظام الإيراني في يناير الماضي بالتورط في عمليتي قتل معارضين اثنين على الأراضي الهولندية في عامي 2015 و2017.وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتين.وذكرت الشرطة الهولندية في وقت سابق أن القتيلين هما علي معتمد (56 عاماً) الذي قتل في مدينة ألميري عام 2015، وأحمد ملا نيسي (52 عاما) الذي اغتيل في لاهاي عام 2017.