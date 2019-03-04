تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشن وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2019 م تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، وذلك في مقر مركز المدينة المنورة للمعارض. كما اطلع وكيل إمارة المنطقة على أجنحة وأركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، والتي تساهم في إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني للزوار وإلى طلاب المدارس والجامعات والمعاهد.



من جهته عبر مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي، عن خالص شكره وتقديره لأمير المنطقة، ونائبه على ما يحظى به الدفاع المدني بالمدينة المنورة من دعم وإهتمام، كما شكر وكيل إمارة المنطقة على حضوره وتدشينه الفعاليات.



وأوضح الحربي أن الفعاليات تركز على سلامة الأطفال سواء بالمنزل أو المدرسة، وتسهم في رفع درجة الوعي لدى المجتمع ونشر مفاهيم سلامة الأطفال من خلال أجنحة المعرض، الذي يستمر طوال الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، ويقدم خلالها المحاضرات التوعوية ومسرح الطفل، والمسابقات والعديد من الأنشطة المتنوعة توافقا مع شعار (سلامة الأطفال غايتنا).