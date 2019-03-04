استقبل الأمير بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين)، رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة الجوف حمود بن مشعل السهيان يرافقه أعضاء اللجنة. وتسلّم تقريراً عن الجهود المبذولة من اللجنة على مستوى المنطقة والبرامج التي تم تنفيذها، والأنشطة التي تعتزم إقامتها خلال العام الحالي.



ونوه سمو أمير المنطقة بجهود اللجنة في هذا المجال، سواء للنزلاء وما يقدمونه لهم من برامج تأهيلية وتثقيفية، أو لأسرهم والمفرج عنهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد. وأعرب السهيان عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه لدعمهما وتشجيعهما للجنة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.