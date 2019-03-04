اوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، أن الهيئة تسعى دائما لدعم المناطق والمراكز الإسعافية، وتحسين بيئة العمل فيها من خلال العمل المتواصل وإقامة ورش العمل، مؤكد حرص الهيئة على توفير بيئة مثالية للمراكز الإسعافية كونها نواة العمل الإسعافية في الهيئة، والمرتكز الرئيس في رسالة الهيئة الإنسانية.

واشاد د القاسم على الأعمال التي يقوم بها المسعفين في الميدان من تفاني في العمل وإخلاص، وقال إننا نعمل بكل جد لحل كل المعوقات التي تواجه المسعف وايجاد بيئة خصبة داعمة معنوياً ونفسياً، جاء ذلك خلال كلمة القاها في ورشة اجتماع مدراء المراكز الإسعافية بمنطقة الرياض، التي أقامتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض صباح اليوم (الأثنين).

وبدأت الفعالية بكلمة وشرح مفصل من الدكتور راشد القحطاني، مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، تحدث خلال عن أعمال الفرع ومنجزاته خلال الفترة الماضية، إضافة أعمال المراكز الإسعافية التابعة للمنطقة وأعمالها ومشاركتها التوعية في المعارض والمناسبات، وقال أن مثل هذه المراكز تبذل جهد مضاعف في العمل الإسعافي والإنساني والتوعوي بين افراد المجتمع وهي نموذج يحتذى به.

وتضمنت فعاليات ورشة الأجتماع اربع جلسات، حيث استمرت الجلسة الأولى ساعة، تم مناقشة فيها عدة مواضيع ومن اهمها تحسين بيئة العمل والمعوقات الميدانية وشرح مؤشر الأداء، فيما كانت الجلسة الثانية النقاش عن الموارد البشرية والتقنية والفعاليات والتغطيات الإعلامية، وأعمال المشاريع وصيانة المباني والدورات التدريبية، فيما ناقش المجتمعون بالجلسة الثالثة الاشراف الطبي وجودة العمل والتموين والمستودعات والعمل التطوعي، وأختتمت الفعاليات بالجلسة الرابعة التي نوقش فيها الحلول المبتكرة والتغلب على المعوقات.

وقد شارك في هذه الفعاليات مدراء الإدارات بفرع الرياض، ومدراء المراكز الأسعافية بالمنطقة إضافة لموضفي الفرع، من جهته أكد المتحدث الرسمي بمنطقة الرياض عبدالله العتيبي، أن ورشة الأجتماع تم عقدها لمناقشة المعوقات، وحلها ورفع مستوى الأداء سواء للمراكز الإسعافية وموظفي الهيئة بمنقطة الرياض.