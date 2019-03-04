تسلم مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل في مكتبه اليوم (الإثنين)، تقرير البرامج التدريبية للموظفين والموظفات خلال العام الجامعي 1440/1439هـ خلال لقائه وكيل الجامعة الدكتور ياسر شوشو، ومدير إدارة التطوير الإداري الأستاذ وليد سمباوه. وأشاد بالتقرير الذي شمل البرامج التدريبية التي قدمت للموظفين والموظفات من معهد الادارة العامة ضمن البرنامج العام وبرنامج الجامعات، وبرامج مركز الأعمال، إضافة إلى الدورات التدريبية الخاصة بشطر الطالبات، والدورات التدريبية الخارجية، وكذلك برامج الإيفاد الداخلي. وأكد على حرصه لتطوير البيئة الإدارية بكوادرها البشرية، بصفتها عنصر مساند وأساسي للعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية، وتم خلال اللقاء مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتطوير أعمال الإدارة من خلال فرص تطويرية وبرامج التدريب والإيفاد. بدوره ثمَّن الأستاذ وليد سمباوه دعم مدير الجامعة ووكيل الجامعة المتواصل للإدارة ومتابعتهما المستمرة لأعمالها، مثنياً على جهود فريق العمل، مؤكداً حرصه على تقديم كل من شأنهِ الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية لكافة الموظفين والموظفات.