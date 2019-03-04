تحت رعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، ينطلق المعرض العالمي للإمتياز التجاري من 25-27 ابريل المقبل، على أرض معارض الظهران الدولية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وأمانة المنطقة الشرقية.



وأوضحت المشرفة على المعرض، عبير جليح، أن أهمية هذا المعرض تمكن في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة للمشاريع التجارية، والتوسع والانتشار من خلال منح حق الامتياز، وخلق فرص وظيفية كبيرة.



أشارت الى ان المعرض يستقطب هذا العام مجموعة كبيرة من العارضين والعلامات التجارية المحلية والدولية تقدر ب 150 شركة و600 علامة تجارية كما يستهدف لزيارته ما يقارب 20,000 زائر من مختلف مناطق المملكة والدول العربية والعالمية، متوقعه ارتفاع عدد الاتفاقيات لبناء شراكات «إمتياز» مقارنة بالعام الماضي الى الف إتفاقية.



وأضافت، ان المعرض يتيح عرض العلامة التجارية بسوق الفرنشايز المخصص للعارضين، وسيكون فرصة اللقاء بالممنوحين الجيدين وزيادة الفرص الخاصة بتوسيع العلامة التجارية، الى جانب الحصول على فرصة لقاء المانحين وعقد الصفقات بينهم، كما هناك فرصة اللقاء مع المطورين واصحاب الخبرات التسويقية والقانونية، وفرصة اللقاء مع الجهات الحكومية والداعمة للعلامات التجارية، مبينه ان وجود العلامات التجارية الدولية والمحلية في مكان واحد يعتبر حدثا مهما لتمكين الشركات المحلية من الارتقاء، بالإضافة الى توفير بيئة خصبة للشركات العالمية لتطوير الاستثمار ودعم الاعمال على مستوى الشرق الأوسط، كما يعتبر فرصة للتعرف على مجموعة واسعة من العلامات التجارية من معظم قطاعات الأعمال والصناعة من جميع أنحاء العالم.



ويتمتع المعرض بالعديد من المزايا، بحسب عبير جليح، ومنها أن وجود الجهات الحكومية ستقدم دعم وتمكين واستشارات وحلول تمويلية، وفرصة لرواد الاعمال الراغبين بتطوير اعمالهم او البدء بأعمال ناجحة قليلة المخاط، ولقاء المستشارون والخبراء للاستفادة من خبراتهم في النواحي القانونية، وفرصة لأصحاب العلامات المحلية للبدء بتحويل علاماتهم إلى فرنشايز وذلك من خلال الاستفادة من قصص النجاح الموجودة محليا وعالميا، ولقاء الباحثين من موزعين لمنتجاتهم وانتشارها بنظام التوكيلات التجارية.



أما الخدمات الحكومية، فإن تواجد الجهات الحكومية بالمعرض تشكل رابطا مباشراَ مع رواد الاعمال واصحاب العلامات التجارية الباحثين الفرص الاستثمارية من خلال عرض هذه الفرص و الشراكة المباشرة مع الجهات الحكومية والمستثمرين.



ولفتت في الختام، أن المعرض يقدم حلول تمويلية مباشرة، حيث يشارك بالمعرض العالمي للامتياز التجاري بنك التنمية الاجتماعية وكذلك البنوك المحلية من أجل تقديم حلول التمويل والدعم لمشاريع الامتياز التجاري وتشجيع قطاع الاعمال والتي تفتح الكثير من الابواب للشباب السعودي وفق رؤية 2030.