أنقذ فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، حياة مواطنة بالعقد الرابع من العمر كانت تعاني من ثقب وناسور بجدار المعدة، وترجيع متكرر وتجمع للسوائل بالرئة عقب إجرائها عملية تكميم للمعدة في أحد المستشفيات خارج المملكة.



وفي التفاصيل، استقبلت طوارئ المدينة الطبية عبر خدمة الخط الساخن من أحد مستشفيات المنطقة، حالة كانت تعاني من ترجيع متكرر والتهاب مع تجمع للسوائل في الرئة، بسبب وجود ثقب وناسور بجدار المعدة بعد خضوعها لعملية إنقاص الوزن (التكميم) خارج المملكة، ما تسبب تردي حالتها بشكل خطير.



وقام الفريق الطبي على الفور بقيادة استشاريي الجهاز الهضمي والمناظير الدكتور ياسر خالد مير عالم، والدكتور لائق أحمد القريشي بالتنسيق مع التخدير الدكتورة إيمان الشريف بتحضير الحالة لغرفة العمليات، حيث تم عمل منظار عن طريق الفم وتبين وجود ثقب في جدار المعدة في مكان عملية تحويل المسار السابقة، وأيضا وجود تضيق والتواء كانا السبب الرئيسي للاستفراغ المتكرر والتهاب، وتجمع السوائل في الرئة اليسرى للمريضة. وقام الفريق الطبي بقفل الثقب باستخدام لاقطات المنظار الحديثة OVESCO وعمل دعامة لتوسيع التضيق. ومن ثم تم التأكد من نجاح العملية بعمل صبغة إشعاعية أظهرت نتائجها أن الدعامة في مكانها المخصص، ولا يوجد لأي تسريب للسوائل وإغلاق الثقب بنجاح، حيث استمرت العملية ساعتين تكللت ولله الحمد بالنجاح.



وتم نقل المريضة إلى قسم التنويم للاطمئنان على حالتها، وبعد ذلك تم نقل المريضة إلى المستشفى المحاله منه، حيث تم التأكد من حالتها الصحية وبدأت بالأكل، وتوقف الاستفراغ وتماثلت للشفاء ولله الحمد والمنة.



ويتميز مركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد بالمدينة الطبية، بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ، وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم، بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية 2030 الطموحة.