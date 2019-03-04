أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، تمديد التسجيل في مسابقة «الكانجارو للرياضيات» لعام 2019، حتى يوم الخميس القادم الموافق 7 مارس الجاري، استجابة لطلب المدارس والطلاب والطالبات، لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التسجيل، للمشاركة في المسابقة التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم.ودعت «موهبة» المدارس إلى انتهاز الفرصة وسرعة التسجيل في المسابقة، لتعزيز الشغف بمادة الرياضيات، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات.وكانت «موهبة» قد فتحت التسجيل في المسابقة لمدة شهرين خلال الفترة من الأول من يناير وحتى الـ28 من فبراير، من خلال جميع مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية.وتشمل آلية التسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات خطوات عدة، تتضمن تسجيل الطالب أولاً في موقع «موهبة» الإلكتروني على الرابط: https://login.mawhiba.org/Login ومن ثمَّ التسجيل عن طريق الموقع المخصص للمسابقة الخاص بالمملكة العربية السعودية من خلال الرابط: http://www.kangarooksa.com/ أو عبر رابط التسجيل المباشر داخل موقع الكانجارو: http://www.kangarooksa.com/Login/login.ويمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الحصول على المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها كافة، ونماذج الاختبارات، والجدول الزمني لمراحل المسابقة عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وسيكون موعد الاختبار بالمسابقة في الـ23 من مارس 2019.وسيتسلم الطلاب المسجلون كتيّب المسابقة من مدارسهم، للإجابة عن أسئلة الاختبار التي تجمع بين المتعة والفائدة والمعلومة، على نموذج خاص، ليتم تصحيحها إلكترونياً، وسيتمكن كل طالب من الدخول على موقع المسابقة للاطلاع على الدرجة التي حصل عليها وقت إعلان النتائج.وتُعد مسابقة الكانجارو أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.