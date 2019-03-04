تكرم جمعية الثقافة والفنون مساء اليوم (الاثنين) الفنان التشكيلي الراحل حسن عسيري ضمن مبادرة «وفاء»، التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لتكريم المبدعين والمبدعات في المملكة.

وبين مدير ثقافة وفنون أبها أحمد السروي، أن هذا التكريم يستمر لأربعة أيام يبدأ بمعرض لجملة من أعمال الفنان الراحل إضافة إلى أمسية ثقافية يستعيد فيها أصدقاؤه العديد من المحطات في حياته وبعد مماته، والأثر الذي تركه في أصدقائه وتلاميذه. ويشارك فيها الفنانون فايع الألمعي وعائض عباس وخالد الشهري، ويديرها سعيد آل محيا.

ومن المتوقع أن يتحدث المشاركون في الأمسية التكريمية والتأبينية في الوقت ذاته عن بداية عسيري الفنية وعلاقاته الإنسانية، إضافة إلى تنفيذه لأول جدارية فنية جمعت أساليب فنية متنوعة في المدخل الرئيسي لقرية المفتاحة التشكيلية واستمرت لسنوات طويلة، والتجربة الفنية في منطقة عسير والتي أنتجت مجموعة فنية متميزة. وأكد السروي على أنّ هناك عرضاً لفيلم وثائقي يتناول سيرة الراحل، وحديث لبعض من عاصره وعرفه من زملاء وطلاب وفنانين.

الراحل حسن عسيري