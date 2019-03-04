قام محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط خالد بن مشيط، بزيارة مفاجئة لمستشفى النساء والولادة والأطفال، على خلفية مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر نساء مراجعات ينتظرن مواعيدهن وهن جالسات في الممرات المجاورة للعيادات.



وقد اطلع محافظ خميس مشيط على أقسام المستشفى برفقة مدير الشؤون الأمنية بالمحافظة فهد أبو ملحه ومدير المستشفى الدكتور عبدالله الوادعي ونائبه سعود أبوملحة. وقال ابن مشيط، بأنه تم التأكد عن قرب من وجود صالات انتظار مهيأة للنساء والرجال، إلا أن نساء رفضن الجلوس في الأماكن المخصصة لهن وخصوصا الطاعنات في السن بحجة عدم تأخيرهن عن مواعيدهن على الرغم من توصيات حارسات الأمن لهن إلا أنهن لم يستجبن.



مؤكدا أن زيارته بناء على التوجيهات المستمرة من قبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بالمتابعة والعمل على إيجاد أفضل وسائل الراحة للمراجعين والمرضى والتأكد من تقديم جميع الخدمات التي تعتبر حق من حقوقهم.