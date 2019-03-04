رعت حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي مساء أمس (الأحد)، حفل تكريم سفيرات التفوق لعام ١٤٣٨/ ١٤٣٩، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد، على مسرح أمانة المنطقة، وبحضور نخبة من قيادات التعليم وأمهات الطالبات المتفوقات. وقد انطلقت مسيرة حفل سفيرات التفوق والبالغ عددهن 400 طالبة متفوقة على مستوى المنطقة بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم النشيد الوطني، وتلا ذلك قصيدة ترحيبية لسمو الأميرة. عقب ذلك كلمة لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د- ناصر الشلعان قدم فيها شكره للأميرة «عبير بنت فيصل» على رعايتها لهذا الحفل المميز، كما تقدم بخالص التهنئة والتبريكات للطالبات المتفوقات، والشكر للأمهات وأولياء الأمور الذين كان لهم دور كبير وأساسي لتحقيق هذا التفوق.



كما أثنى على جهود مملكتنا في جميع الميادين كافة وفي ميدان التعليم على وجه الخصوص، وما يلقاه ميدان التعليم من دعم واهتمام كبير من قبل، كما تقدم بالشكر للداعم الأساسي الأول للمنطقة صاحب السمو الملكي - الأمير «سعود بن نايف» ونائب المنطقة -الأمير «أحمد بن فهد بن سلمان» على ما قدموه من دعم، والشكر لوزير التعليم ونائبه وكافة المسؤولين بالوزارة على ما قدموه من دعم لا محدود للمنطقة، والشكر موصول إيضا لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد وإدارة التوجيه والإرشاد والإدارات الأخرى لإنجاح هذا الحفل المميز، كما تقدم بالشكر لأمانة المنطقة الشرقية على الاستضافة، وشركة اليمامة الداعمة للحفل.



من جهة أخرى قدمت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية أ- فاطمة الفهيد شكرها للأميرة «عبير بنت فيصل» لرعايتها لهذا الحفل حيث تمثل رعايتها خير دليل على مايحظى به أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات من اهتمام بالغٍ من مسؤولي هذا الوطن الذين يدركون أنّه لاسبيل لرفعة الوطن الإ بالعلم والمعرفة، في عالم لا سبيل لنا لإثبات وجودنا فيه إلا بالتميز والتفرّد والتفوق، عالم تتسارع خطاه نحو تحقيق أمجاد ومنجزات، وإنّ احتفاءنا ببناتنا المتفوقات إنما هو احتفاء بجيل نرى في ملامحه وطنًا ناهضًا متقدّمًا، وهو احتفاء بكل الجهود المبذولة في بناء فكر سليم وعقول واعية.



تخلل الحفل أوبريت بعنوان: «حكاية تميز»، وأوبريت بعنوان «حزم وعزم» التي شاركت بإنتاجه إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة تعليم الشرقية، كما رسمت طالبة لوحة فنية مميزة لملك الحزم «سلمان بن عبدالعزيز» من بداية الحفل حتى نهاية الأوبريت وعرضت أمام الحضور، وشاركت سفيرة من سفيرات التفوق بإلقاء كلمة جاء فيها ؛ أحمل في قلبي التفاؤل والأمل والإرادة والعزم أن لا أتنازل عن القمة فهو المكان الذي أطمح به دومًا، ويشرفني أن أبوح بمشاعري ومشاعر أخواتي المتفوقات من مختلف المدارس المتبعثرة على سطورٍ خجلة نُظمت على أعتاب هذه المنصة، حكايا اليوم أساطير المستقبل وبفضل الله ثم دعمكم وبعد الصبر والجهد حققنا أمانينا.



واختتم الحفل بمسيرة الطالبات المتفوقات وتكريم الرعاة والداعمين لمهرجان سفريات التفوق، وتمت ترجمة فقرات الحفل بلغة الإشارة.